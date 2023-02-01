Криминал 01 февраля 2023, 00:05 Проректора и преподавателя уральского вуза заподозрили во взяточничестве

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В Челябинске задержали проектора и преподавателя Южноуральского гуманитарного педагогического университета, которых заподозрили в получении взяток. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

По версии следствия, подозреваемые получили от студентов в качестве взятки свыше 20 тысяч рублей за сдачу экзаменов без проверки знаний. Возбуждено уголовное дело.

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В пресс-службе вуза воздержались от комментариев.