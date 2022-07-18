Проректор таможенной академии в СИЗО свел счеты с жизнью

Арестованный по делу о сбыте наркотиков проректор Российской таможенной академии Залим Керефов умер. Его тело нашли в одиночной камере в СИЗО без признаков жизни. Он покончил с собой, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Тело нашли без признаков жизни сегодня утром в одиночной камере Первого следственного изолятора в Ногинске», — сообщил он.

Против работников изолятора возбудили уголовное дело за халатность, повлекшую смерть содержавшегося под стражей. Главное следственное управление СКР подтвердило, что тело арестанта нашли в камере в Ногинске. Криминалист осмотрел место происшествия, следователи допросили сотрудников СИЗО, изъяли документы, назначили судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и почерковедческую экспертизу.

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Проректора Российской таможенной академии взяли с поличным, сообщили «Известия». По версии следствия, он с 2020 года со своего служебного компьютера с помощью криптографических мессенджеров закупал наркотические средства, администрировал пять интернет-магазинов по их продаже в даркнете, договаривался с покупателями, определял формы и механизмы взаиморасчетов, координировал работу курьеров.