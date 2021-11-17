Прораба будут судить из-за гибели рабочего в Новосибирской области
СК: рабочий погиб при падении с большой высоты без страховки в в Новосибирской области
Рабочий погиб после падения с большой высоты в Новосибирской области. Прораба будут судить. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК.
Его обвиняют в нарушении техники безопасности. Он попросил своих сотрудников выполнить ремонтные работы на большой высоте, при этом не выдал им страховку и защиту.
Один из рабочих упал на бетон. Спасти его не удалось.
Уголовное дело передали в суд.