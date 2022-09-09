Пропавшую в Ростовской области школьницу нашли мертвой | 360°

Криминал 09 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Пропавшую в Ростовской области школьницу нашли мертвой СКР: в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы РИА «Новости»

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Спустя три дня после исчезновения 14-летнюю школьницу в Красносулинском районе нашли убитой. Следователи вычислили и задержали подозреваемого, сообщило Следственное управление СКР по Ростовской области.

Утром 7 сентября девочка ушла в школу, но домой не вернулась. Следственный отдел города Красный Сулин возбудили дело об убийстве. В поисках им помогли полицейские и волонтеры. Тело школьницы нашли 9 сентября в лесополосе на окраине села Прохоровка Красносулинского района.

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«Следователями по подозрению в совершении преступления задержан житель села Прохоровка Красносулинского района 1988 года рождения», — сообщили в СКР.

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Девочку похитили в среду днем, потому что до школы она так и не дошла, сообщил сайт kp.ru. Бабушка забила тревогу сразу, она была «домашней». Спустя два дня жители Прохоровки увидели на окраине села портфель, немного дальше — обувь и вызвали полицию. Оказалось, убийца закопал тело возле заброшенной угольной шахты.

Другое громкое дело об издевательствах над ребенком произошло в Омской области. Полиция схватила 46-летнего мужчину, который изнасиловал и избил девятилетнюю девочку.

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