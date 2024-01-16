Криминал 16 января 2024, 22:22 Пропавшую в Кузбассе 18-летнюю девушку нашли мертвой на пустыре Житель Кузбасса показал, как задушил и закопал в снегу 18-летнюю девушку РИА «Новости»

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Пропавшую перед Новым годом 18-летнюю девушку нашли мертвой на пустыре в Кемеровской области. Подозреваемый в убийстве житель Кузбасса показал следователям, как с ней расправился, сообщил РЕН ТВ.

Жительница города Мыски перестала выходить на связь с 30 декабря 2023 года, поэтому родные обратились в полицию с заявлением о ее пропаже. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего мужчину, который показал, где спрятал ее тело. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ее убийства.

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Подозреваемый рассказал, что девушка подвозила его на автомобиле. Во время нападения он находился на заднем сиденье машины.

«Начал на нее кричать, хотел закрыть ей рот. Она начала вырываться. Я как-то машинально, наверное, вытащил ремень и намотал ей на шею», — рассказал он.

После этого он вышел из машины и закопал тело девушки в сугробе на пустыре.

Пока неизвестно, почему преступник решил расправиться с девушкой.

Ранее в Краснодарском крае 14-летнего подростка обвинили в убийстве опекунши. Во время ссоры он схватил оружие и два раза выстрелил в опекуншу, а потом скрылся на автомобиле жертвы.