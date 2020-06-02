Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой. Перед смертью над ней надругались

В Крыму шестилетняя девочка пропала во время рыбалки, на которую отправилась с отцом. Ребенка нашли мертвым спустя сутки на дне Северо-крымского канала.

Девочку обнаружили днем 1 июня, сообщили в пресс-службе СК РФ. Тело лежало неподалеку от места, где взрослые устроили привал и решили выпить.

Территорию осмотрели следователи и криминалисты, они допросили родственников и очевидцев, назначили необходимые экспертизы, чтобы установить точную причину смерти погибшей.

Против отца маленькой крымчанки возбудили уголовное дело об оставлении ребенка в опасности, его задержали.

Сотрудники СК рассматривали разные версии исчезновения ребенка. Им удалось выяснить, что днем 31 мая пьяный отец отпустил свою дочь с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. По дороге мужчина надругался над девочкой и столкнул ее в воду. Случившееся подтвердило в том числе медицинское исследование.

Подозреваемый задержан. Он признался в том, что сделал. 39-летнему мужчине вменяют совершение насильственных действий сексуального характера и убийство. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Источник фото: пресс-служба СК РФ

Расследование уголовного дела взял под контроль центральный аппарат СК РФ.

Об исчезновении шестилетней внучки в полицию заявила ее бабушка. Девочку искали волонтеры, специалисты МЧС, полиция и Росгвардия.