Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой. Ее отчима задержали

Беспилотники используют для поиска пропавшей в Крыму девочки Подробнее

Отчим ребенка сообщил о ее пропаже в правоохранительные органы 13 ноября. Он рассказал полицейским, что 12 ноября уехал по делам и взял с собой своего младшего сына. Пятилетнюю падчерицу он оставил дома одну. По словам мужчины, когда он вернулся, то девочки уже не было.

Ребенка искали всем селом, в воздух подняли беспилотники, однако поиски ни к чему не привели. За эти несколько дней следователи установили, что к исчезновению девочки причастен ее отчим. Во время допроса он признался, что убил падчерицу, описал события того дня и показал, где спрятал тело — он прикопал его землей недалеко от дома.

Источник фото: Следственный комитет

По версии следствия, отчим убитой хотел создать себе алиби: он забрал документы детей из садика и попытался с младшим сыном уехать из страны. У него ничего не вышло, поэтому он вернулся в Кропоткино и заявил в полицию о пропаже ребенка.

Источник фото: Следственный комитет

На месте происшествия сейчас работает следственная группа. Сотрудники ведомства собирают всю необходимую информацию, чтобы доподлинно установить все обстоятельства преступления. СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

Скоро следствие предъявит задержанному обвинение и обратится в суд с вопросом меры пресечения.