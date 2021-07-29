31-летнюю Евгению Колмыкову из Сегежи, Карелия искали несколько недель. Она пропала 27 июля, больше месяца назад. Сегодня ее тело нашли в озере: в убийстве уже признался муж женщины, который не раз ее избивал.

Об этом сообщили в местных группах в социальных сетях.

«Сожитель пропавшей в конце июня 31-летней Евгении Колмыковой признался в ее убийстве. Об этом сообщила мать пропавшей девушки. Следственный комитет Карелии информацию о признании мужчины пока не комментирует», — сказано в сообщении.

У Колмыковой остались двое маленьких детей. Последний раз ее видели 27 июня: 15 июля мать пропавшей написала заявление а полицию, и с 19 июля ее начали разыскивать. Местные жительницы организовали поисковые отряды и каждый день прочесывали территорию.

В результате удалось обнаружить тело женщины. По данным Telegram-канала Mash, его нашли в озере внутри тумбочки. Соседи рассказали, что Евгения жила с Владимиром — из их квартиры постоянно были слышны скандалы, потому что мужчина не раз ее избивал.

Канал отметил, что Владимира арестовали по подозрению в убийстве. Он рассказал правоохранителям, что в очередной раз избил Евгению и оставил ее одну в запертой квартире. Когда он вернулся домой, женщина была уже мертва. Чтобы скрыть следы преступления, Владимир спрятал ее тело в тумбочку, закрутил саморезами, а через несколько дней выбросил в озеро.

Mash со ссылкой на волонтеров рассказал, что правоохранители провели следственный эксперимент. Владимир показал, как утопил тумбочку, а затем рассмеялся.