22 июля 2023, 18:12
Пропавшую в Екатеринбурге мотоциклистку нашли убитой
Пропавшую в Екатеринбурге мотоциклистку нашли убитой через 4 дня поисков
Следы убийства обнаружили следователи на теле найденной спустя четыре дня поисков мотоциклистки из Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщило Ura.ru.
Собеседник агентства подчеркнул, что, по предварительным данным, с девушкой расправились в салоне автомобиля, а от трупа избавились. Принадлежащий убитой мотоцикл криминалисты пока не нашли.
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«Сейчас силовики ищут подозреваемого», — заявил источник журналистов.
Об исчезновении любительницы мотоциклов агентству на условиях анонимности сообщила знакомая девушки. По ее словам, на связь байкерша перестала выходить 19 июля. В ходе поисков нашли ее перчатку возле подъезда дома на улице Фурманова.
«Она любила колесить по городу на байке», — подчеркнула собеседница.
Издание E1 со ссылкой на знакомого девушки сообщило, что тело мотоциклистки нашли в квартире на улице Фурманова. По его словам, причиной смерти стала обильная кровопотеря.
«Смерть насильственная, не суицид. Сейчас полицейские проверяют всех ее знакомых, весь круг общения, в том числе и байкеров, ищут убийцу, завели дело», — заявил собеседник. По данным издания, девушку похоронили в субботу, 22 июля, в Асбесте.
Убийства
Екатеринбург
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