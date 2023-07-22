Криминал 22 июля 2023, 18:12 Пропавшую в Екатеринбурге мотоциклистку нашли убитой Пропавшую в Екатеринбурге мотоциклистку нашли убитой через 4 дня поисков РИА «Новости»

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Следы убийства обнаружили следователи на теле найденной спустя четыре дня поисков мотоциклистки из Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщило Ura.ru.

Собеседник агентства подчеркнул, что, по предварительным данным, с девушкой расправились в салоне автомобиля, а от трупа избавились. Принадлежащий убитой мотоцикл криминалисты пока не нашли.

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«Сейчас силовики ищут подозреваемого», — заявил источник журналистов.

Об исчезновении любительницы мотоциклов агентству на условиях анонимности сообщила знакомая девушки. По ее словам, на связь байкерша перестала выходить 19 июля. В ходе поисков нашли ее перчатку возле подъезда дома на улице Фурманова.

«Она любила колесить по городу на байке», — подчеркнула собеседница.

Издание E1 со ссылкой на знакомого девушки сообщило, что тело мотоциклистки нашли в квартире на улице Фурманова. По его словам, причиной смерти стала обильная кровопотеря.

«Смерть насильственная, не суицид. Сейчас полицейские проверяют всех ее знакомых, весь круг общения, в том числе и байкеров, ищут убийцу, завели дело», — заявил собеседник. По данным издания, девушку похоронили в субботу, 22 июля, в Асбесте.