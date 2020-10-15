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    15 октября 2020, 10:05

    Пропавшую в Домодедове девочку нашли убитой

    Андрей Иванов

    Тело пропавшей 10 октября в Домодедове 15-летней школьницы нашли в канализации — ее задушили. Подозреваемого в убийстве девятиклассницы уже задержали. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной управы СК России.
    Пропавшую в Домодедове девочку нашли убитой

    По предварительным данным следствия, 20-летний подозреваемый находился вместе со школьницей ночью в одном из скверов Домодедова. Между ними вспыхнул конфликт: парень изнасиловал и задушил девочку. После этого он сбросил ее тело в канализационный люк.

    На допросе он признался в этом преступлении, рассказал, как все произошло, и показал место, где спрятал тело. Против него возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней» и «Убийство».

    Девятиклассница пропала 10 октября. Ее мать сообщила об этом в полицию. К поискам девочки подключились волонтеры.