Пропавшую три дня назад девушку нашли мертвой под Нижним Новгородом

Тело пропавшей три дня назад девушки нашли в деревне под Нижним Новгородом. О ее смерти сообщили сотрудники поисково-спасательного центра «Рысь».

«Найдена, погибла. Всем спасибо за помощь и распространение информации! Выражаем соболезнования родным и близким погибшей», — написали поисковики во «ВКонтакте».

Виктория Гущина пропала 5 июля. Она отправилась на такси из Кстова в Нижний Новгород. Девушка написала сообщение подруге, а затем перестала выходить на связь.

«Последний раз ее видели у дома на переулке Энергетиков в городе Кстово. С тех пор о ее местонахождении неизвестно», — сообщили сайту kр.ru в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

К правоохранителям обратилась подруга 21-летней пропавшей. Сначала она получила сообщение от Гущиной, что та отправилась в город, а на следующий день СМС пришла уже с неизвестного номера. В сообщении говорилось: «Не переживайте, я нормально, завтра вечером приеду. Телефон тупит, я его утопила».

В итоге телефон нашли без одной сим-карты в деревне Ржавка. В этом же населенном пункте оказалось и тело девушки. Как уточнил Telegram-канал 112, главным подозреваемым стал бывший молодой человек Гущиной. Сейчас экс-возлюбленный находится на допросе у следователей.