Пропавшую школьницу нашли мертвой в Пензе

Пропавшую в Пензе 14-летнюю девочку нашли мертвой в лесополосе. Она ушла из дома 22 мая и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело.

Об этом областное управление СК России сообщило на своем официальном сайте. Заявление о пропаже школьницы поступило в ведомство 23 мая.

Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы СК РФ по Пензенской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Максимальный срок наказания, которое грозит преступнику по этой статье, — пожизненное заключение.

Сейчас специалисты выясняют все детали случившегося. Эксперты работают на месте происшествия — участок, на котором обнаружили тело школьницы, огорожен. Следователи разыскивают виновника. Каждый, кто видел его или знает какие-либо подробности случившегося, может рассказать об этом по телефону: 8 (8412) 36-17-02.

22 мая в Москве обнаружили голову мужчины в мусорном пакете. Останки нашли в лесополосе на северо-западе Москвы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», личность погибшего и все обстоятельства происшествия выясняются.