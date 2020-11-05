Пропавшую под Волгоградом школьницу нашли убитой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в хуторе Поднижний Волгоградской области нашли мертвой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подозреваемого уже задержали.

Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России по региону.

Жительница хутора обратилась в полицию в ночь на 5 ноября. Она сообщила о пропаже своей 10-летней дочери — мать увидела, что ребенка нет дома, только около 12:00.

Правоохранители незамедлительно начала поиски девочки: им помогали сотрудники местной администрации и волонтеры. В полиции сообщили РИА «Новости», что девочка никогда не убегала из дома и не стояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В ведомстве отметили, что во время расследования появились подозрения, что к исчезновению мог быть причастен судимый знакомый ее матери. Позже 32-летний мужчина признал свою вину.

«Под давлением улик и доказательств мужчина признался в совершении особо тяжкого преступления и указал место сокрытия тела ребенка. В ходе следственных действий тело убитой девочки обнаружено в лесополосе в нескольких километрах от места жительства», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, девочка умерла от удушья. Мужчину задержали и планируют отправить под арест. Сейчас следователи выясняют мотивы преступления.