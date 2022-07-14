Пропавшую две недели назад девушку в Екатеринбурге нашли мертвой

Поиски 22-летней уроженки Нижнего Тагила, пропавшей две недели назад в Екатеринбурге, завершились. Ее тело нашли в акватории водоема на территории Чкаловского административного района города, сообщили в пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу.

Правоохранители начали доследственную проверку по факту смерти девушки. Они опрашивают рыбаков, обнаруживших ее тело, а также людей из близкого окружения погибшей.

Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. По итогам проверочных мероприятий следователем СК будет принято процессуальное решение МВД по Екатеринбургу пресс-служба.

В полиции добавили, что получили сообщение об исчезновении девушки 4 июля.

По информации издания e1.ru, уроженка Нижнего Тагила пропала 30 июня. В тот день ее в последний раз видели на Рощинской улице Екатеринбурга — она была полураздета. Ее знакомые рассказали, что прежде она не исчезала.

В начале июля в Нижегородской области пропала девушка. Спустя три дня ее тело обнаружили под Нижним Новгородом.