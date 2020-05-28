Пропавшую девочку в Воронежской области убил 16-летний сосед

Подросток убил девятилетнюю односельчанку в Воронежской области и спрятал ее тело в заброшенном доме. Он уже признался в том, что натворил.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по воронежской области, девятилетняя жительница села 2-е Никольское Бобровского района пропала вечером 25 мая. Она вышла из дома в районе 17:00 и не вернулась. В полицию сообщили о пропаже ребенка только спустя двое суток.

Следователи и полицейские установили, что через час после того, как девочка вышла из дома, ее убил 16-летний сосед. Подростка уже задержали и допросили. Он во всем признался и показал заброшенный дом, где спрятал тело своей жертвы. О его мотивах ничего не известно.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые судебные экспертизы. Сейчас сотрудники ведомства допрашивают свидетелей и собирают доказательную базу. Пресс-службе СУ СК региона поблагодарила волонтеров, которые помогали искать пропавшего ребенка.