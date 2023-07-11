11 июля 2023, 00:01
Пропавший в Ленинградской области ребенок погиб
СК: пропавшего в Лужском районе мальчика нашли мертвым в заброшенном здании
В ночь с 9 на 10 июля в Лужском районе пропал 11-летний мальчик, сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области. По факту исчезновения возбудили уголовное дело и организовали поиски ребенка. Его тело позже обнаружили в одном из заброшенных зданий муниципалитета.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На место пропажи ребенка отправили следователя.
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«В ходе поисково-спасательных мероприятий в заброшенном здании найдено тело ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены», — сообщили в ведомстве.
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Действиям органов профилактики дадут правовую оценку.Мальчик ушел из дома днем 9 июля, сообщило издание 47news. Родителям он сказал, что будет играть во дворе, поэтому не взял с собой телефон. Семья ранее не попадала в поле зрения полицейских, отметили авторы статьи. В поисках задействовали около 500 человек.
Днем 9 июня в Иркутске пропала полуторогодовалая девочка. Ее тело нашли в реке Ушаковке. По данным следствия, родители не усмотрели за дочкой, когда отдыхали на берегу водоема и распивали спиртное.
Уголовное дело
Дети
Ленинградская область
Следственный комитет России
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