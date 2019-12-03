Пропавший под Смоленском 6-летний мальчик найден мертвым

Маленького мальчика, который пропал вечером 2 декабря, нашли мертвым в городе Вязьма. Тело ребенка обнаружили недалеко от его дома.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области, шестилетний мальчик в понедельник около 17:00 вышел из дома погулять и больше не вернулся. После этого началась большая поисковая операция. В ней участвовали сотрудники МЧС, МВД, добровольцы поискового отряда «Сальвар» и местные жители.

Однако 2 декабря поиски не дали никаких результатов и продолжились 3 декабря. В итоге тело мальчика нашли на участке, который находится недалеко от дома ребенка. Труп обнаружили в пруду подо льдом. Сейчас там работают следователи и криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Расследование дела продолжается. Следователи должны выяснить, при каких обстоятельствах умер ребенок, а также что стало причиной его гибели. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.