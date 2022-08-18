Пропавших в Иркутской области сборщиков ягод нашли мертвыми в сгоревшей машине

В Иркутской области пропали два парня — сборщика ягод. Их тела с огнестрельными ранениями нашли в сгоревшем УАЗе в Тулунском районе. Полиция задержала подозреваемых, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области.

Одновременно четыре человека за сутки пропали в тайге, сообщила полиция 16 августа. Это стало своеобразным антирекордом сезона. Всего с начала года в лесах заблудились 19 сборщиков дикоросов, в семи случаях их нашли.

Источник фото: СУ СКР по Иркутской области

На следующий день два грибника вернулись. Они сами вышли к своей машине около поселка Изыкан Чунского района. Однако двое других — сборщики ягод 27 и 32 лет — так и не пришли. Их тела нашли 16 августа в 20 километрах от поселка Аршан в Тулунском районе.

Полицейскими в сгоревшем автомобиле УАЗ обнаружены тела двух лиц с огнестрельными ранениями пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Тулунский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

«Назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертиза, допрашиваются свидетели», — сообщили в Следкоме.

Подозреваемых вычислили сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Тулунский». Они задержали местных жителей 34 и 36 лет. Их допрашивают.