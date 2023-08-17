Криминал 17 августа 2023, 23:45 Пропавшего в тайге подростка нашли мертвым СК: пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым в тайге в Кемеровской области Freepik

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В Кемеровской области нашли мертвым одного из трех потерявшихся в тайге подростков. Информация об этом появилась на сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

В Тисульском муниципальном округе Кемеровской области три подростка — один 15-летний и двое 13-летних — ушли в лес за шишками и не вернулись. Правоохранительные органы 17 августа приступили к поиску детей.

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В поисковых мероприятиях приняли участие следователи, полицейские, спасатели и волонтеры. Мальчиков 13 лет нашли живыми — их доставили из леса в населенный пункт. Подростка 15 лет обнаружили погибшим.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В Алтайском крае 9 августа спасатели нашли живой 12-летнюю девочку потерявшуюся в тайге в районе реки Ускунай.