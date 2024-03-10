Криминал 10 марта 2024, 10:10 Пропавшего на Чукотке студента нашли мертвым СУ СК России по Чукотскому АО: тело 17-летнего студента нашли в селе Эгвекинот РИА «Новости»

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Студента Чукотского полярного техникума нашли без признаков жизни в Иультинском районе. Правоохранители организовали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что накануне вечером 17-летний молодой человек вышел из общежития учебного заведения и не вернулся. Его труп нашли утром 10 марта рядом с жилым домом на улице Рынтыргина в поселке Эгвекинот. Криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти на теле студента.

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Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу. По окончании проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

Ранее во Владимире в одной из больниц умерла беременная 35-летняя женщина. Следователи приступили к проверке.