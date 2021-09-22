Пропавшего 13-летнего подростка нашли мертвым в Черногорске

В городе Черногоске, который находится в Хакасии, нашли мертвым 13-летнего подростка. Тело юноши было обнаружено в гараже около его дома. Об этом в среду, 22 сентября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Об исчезновении подростка стало известно 20 сентября. Он вышел из дома примерно в 18:00, но так и не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы. К делу подключились и волонтеры, которые разослали сообщения о пропаже школьника.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия и тела подростка. Выполняются следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении Следственного комитета.