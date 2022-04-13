Исламиста задержали в Крыму за пропаганду терроризма

В Крыму задержали мужчину, который оправдывал и пропагандировал терроризм, призывал к созданию всемирного исламского халифата и публиковал запрещенные материалы в соцсетях, сообщил телеканал «Звезда».

Подозреваемый выступал против светских форм власти и осуждал существующее государственное устройство. Он постил материалы о международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (запрещена в России). Возбуждено уголовное дело.

Накануне спецслужбы задержали в Подмосковье сторонника украинской экстремистской организации. В лесополосе недалеко от Солнечногорска нашли его тайник с оружием.