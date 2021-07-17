Пронзила ножом сердце: теща зарезала собственного зятя в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла уже вторая за сутки драма с поножовщиной. Теща воткнула нож прямо в сердце своего зятя, мужчина скончался.

В квартире на проспекте Культуры мужчина повздорил со тещей, сообщил РЕН ТВ. В какой-то момент женщина взбесилась. Она выхватила нож и воткнула его в грудь своему оппоненту.

Удар пришелся прямо в сердце, через короткое время зять умер. В обстоятельствах разбираются правоохранители.

Подобная история произошла в тот же день в парке на Мытищнской улице. Женщина набросилась с ножом на своего сожителя и тоже нанесла ему удар в сердце. Поняв, что наделала, виновница попыталась откачать мужчину. Прибывшая на место скорая зафиксировала состояние клинической смерти. Удалось ли медикам вернуть его к жизни, пока не сообщается.

В Азове пассажир автобуса внезапно напал на троих пассажирок. В качестве оружия он тоже использовал нож. Он успел ранить троих женщин, одну из них смертельно. После этого нападавшего смогли вытолкать из автобуса. По некоторым данным, совсем недавно он выписался из психиатрической клиники.