Криминал 01 февраля 2024, 19:05 Проломившего голову подростку бойца джиу-джитсу заключили под стражу в Москве Суд в Москве арестовал бойца джиу-джитсу, проломившего голову подростку РИА «Новости»

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Обвиняемого в нападении на одиннадцатиклассника 38-летнего бойца джиу-джитсу заключили под стражу по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Несмотря на то, что подозреваемый спортсмен попросил не арестовывать его, суд вынес иное решение. Расследование обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.

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Ранее в Сети появились кадры избиения. На них видно, что мужчина несколько раз ударил подростка, после того как заметил, что тот стучит по припаркованным на Домостроительной улице автомобилям. Школьника экстренно госпитализировали с ушибом мозга и переломом черепа.

Накануне избившая годовалого ребенка няня назвала причину своего поступка. По словам женщины, она пребывает в постоянном стрессе из-за ситуации в Донецке.