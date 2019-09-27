Прокуроры заметили рост числа желающих дать взятку

Российские правоохранители в 2019 году чаще выявляли тех, кто собирается дать взятку. Об этом говорят данные статистики за первые восемь месяцев 2019-го.

В Генпрокуратуре России сообщили, что с января по августа 2019 года на 3,6% выросло количество зафиксированных случаев коррупции по сравнению с прошлым годом.

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«При этом, согласно отчетным данным, существенно увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взятки (на 35,4% — на 605 преступлений) и посредничеством во взяточничестве (46,4% — на 326 преступлений)», — отметили в ведомстве.

По мнению прокуроров, это говорит о результатах усиленной работы правоохранителей по выявлению преступлений, связанных с дачей взятки и посредничеством во взяточничестве.

Кроме того, в ведомстве заметили рост преступлений в IT-сфере. С января по август было выявлено более 180 тысяч нарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.