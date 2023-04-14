Криминал 14 апреля 2023, 23:01 Прокурора Железнодорожного района Ростова заключили под стражу за взятку Суд арестовал прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Алексеева по делу о взятке Pixabay

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Прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александра Алексеева арестовали по делу о взятке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он пробудет в СИЗО до 13 июня, на него завели уголовное дело за получение взятки, статья 290 УК РФ», — сказал собеседник.

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По версии следствия, в период с 30 марта по 13 апреля 2023 года два посредника передали фигуранту дела 870 тысяч рублей. За это Алексеев должен был «совершать действия в пользу взяткодателя». Уточняется, что его отстранили от должности прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону.

В рамках следствия, под стражу заключили на аналогичные сроки еще двух фигурантов дела за посредничество в передаче взятки.

Ранее экс-судью Арбитражного суда Алексея Городова признали виновным в получении взяток в Алтайском крае. Он получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 30 миллионов рублей. Мужчина также не имеет права занимать должность в органах государственной власти в течение 10 лет