Прокурор запросил для Уилана 18 лет «строгача» за шпионаж

Он отметил, что прокурор допросил четырех свидетелей. В основном это были оперативники спецслужбы. При этом адвокат отметил, что на стороне защиты выступили 10 человек, в том числе знакомые обвиняемого и те, с кем Уилан общался в России.

«Все они заявили в суде, что Пол никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал», — заявил Жеребенков.

По словам адвоката, в представленных доказательствах присутствуют «признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива». Сторона защиты и сам Уилан настаивают, чтобы приговор был оправдательным. Своей вины американец так и не признал. Оглашение приговора начнется 15 июня, в 11:00 по московскому времени.

Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря 2018 года. В тот день у него изъяли флешку. По версии следствия, там содержалась информация, составляющая государственную тайну.

По словам адвоката, на носителе содержались личные сведения о ранних поездках Уилана в Россию. При этом о содержании флешки он даже не знал. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет заключения.

Сам Уилан своей вины не признал. Он назвал происходящее с ним «абсурдным политическим похищением».