Прокурор запросил для экс-министра финансов Подмосковья 14 лет колонии

Обвиняемому в хищении, растрате и легализации более 14 миллиардов рублей бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову грозит 14 лет колонии. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда, такое наказание попросило государственное обвинение.

В ходе прений сторон прокурор Амалия Устаева запросила у судьи назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима.

Арест подмосковного экс-министра Кузнецова продлили на полгода Подробнее

Уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова суд рассматривает в особом порядке. Это означает, что он признал свою вину и согласился со всеми предъявленными ему обвинениями.

Бывшего министра финансов Московской области обвинили в 10 случаях «мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере», девяти случаях легализации незаконно полученных денег и трех случаях присвоения или растраты вверенных ему средств.

Следствие утверждает, что Кузнецов на своем посту вместе с подельниками перевел на себя право требовать накопленные задолженности по ЖКХ. Для этого он создал фирмы, которые выставляли фальшивые счета якобы по накопленным долгам. Все поступающие из регионального бюджета средства Кузнецов выводил на подконтрольные фирмы, через которые они уходили за границу.

После ухода с руководства подмосковным Минфином Кузнецов уехал из страны, чтобы скрыться от правоохранителей. Власти Франции выдали его только в начале этого года. В августе Басманный суд Москвы продлил арест экс-министру до января 2020 года.