Криминал 04 декабря 2023, 21:45 Прокурор запросил для экс-министра Абызова более 19 лет заключения Гособвинение запросило Абызову 19,5 года лишения свободы и штраф РИА «Новости»

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Бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову грозит 19,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание запросил гособвинитель у Преображенского суда Москвы, сообщило РИА «Новости».

«Прошу признать Абызова виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 19 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, прошу назначить ему штраф в размере 470 миллионов рублей», — сказал представитель гособвинения.

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По словам прокурора, обвинение по статье 210 Уголовного кодекса (Создание преступного сообщества) полностью подтверждается. Соучастники преступления были давно знакомы, и между ними существовала иерархия, главным лицом в которой был Абызов.

Также гособвинение попросило суд лишить Абызова ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции. Иск потерпевшей стороны обвинение предлагает удовлетворить в полном объеме, взыскав со всех подсудимых полтора миллиарда рублей.

Ранее адвокат Абызова Анатолий Кузнецов сообщил, что его подзащитный заплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры. Защитник уточнил, что эти деньги бывший министр взял из собственных средств.