Прокурор попросил Мосгорсуд запретить двум старшим сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, принимать участие в публичных массовых мероприятиях. Кроме того, гособвинитель требует, чтобы на полгода была продлена действующая мера пресечения.

«Сейчас в ходе досудебной подготовки представитель гособвинения попросил Мосгорсуд на шесть месяцев продлить Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий», — передает ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Девушкам уже запретили пользоваться интернетом, общаться друг с другом, с участниками процесса и с журналистами.

Новое требование прокурора подтвердил и адвокат одной из обвиняемых — Алексей Липцер. Он добавил, что защита просит изменить меру пресечения старших Хачатурян на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное слушание по делу сестер Хачатурян проходит 31 июля в Мосгорсуде. Ранее состоялось заседание по делу младшей из девушек. Она признана невменяемой на момент совершения преступления, поэтому суд рассматривает ее дело отдельно от старших сестер. Следующее заседание назначено на 10 августа.