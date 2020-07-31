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    31 июля 2020, 14:32

    Прокурор потребовал запретить сестрам Хачатурян участвовать в массовых мероприятиях — ТАСС

    Ксения Басырова

    Прокурор попросил Мосгорсуд запретить двум старшим сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, принимать участие в публичных массовых мероприятиях. Кроме того, гособвинитель требует, чтобы на полгода была продлена действующая мера пресечения.

    «Сейчас в ходе досудебной подготовки представитель гособвинения попросил Мосгорсуд на шесть месяцев продлить Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий», — передает ТАСС, ссылаясь на свой источник.

    Девушкам уже запретили пользоваться интернетом, общаться друг с другом, с участниками процесса и с журналистами.

    Новое требование прокурора подтвердил и адвокат одной из обвиняемых — Алексей Липцер. Он добавил, что защита просит изменить меру пресечения старших Хачатурян на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

    Предварительное слушание по делу сестер Хачатурян проходит 31 июля в Мосгорсуде. Ранее состоялось заседание по делу младшей из девушек. Она признана невменяемой на момент совершения преступления, поэтому суд рассматривает ее дело отдельно от старших сестер. Следующее заседание назначено на 10 августа.

    Новости SMI.FM