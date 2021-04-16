Прокурор попросил ограничить Тиме Белорусских свободу на два года

Прокурор попросил суд ограничить Тиме Белорусских свободу на два года. В колонию его не отправят. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь».

В своем последнем слове в суде Белорусских попросил прощения у близких и поклонников и рассказал, что теперь занимается спортом, почти не пьет и много читает. В ближайшие два года певцу будет нельзя выходить из дома ночью и ездить за границу без разрешения, если суд вынесет приговор, который попросил гособвинитель.

Ранее в суде Белорусских признался, что впервые попробовал наркотики в 16 лет. Сейчас он, по его признанию, чист, но раньше время от времени курил марихуану и употреблял кокаин.

Милиция задержала Тиму Белорусских ночью 6 января в игровом клубе в Минске. По данным следствия, при личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. Против музыканта завели уголовное дело по статье, которая предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Перед заседанием Белорусских обратился к поклонникам и пообещал «все объяснить со своей колокольни» вечером.Свою вину он признал.