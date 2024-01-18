Криминал 18 января 2024, 16:15 Прокуратура запросила для Стрелкова почти пять лет колонии Прокурор попросил суд приговорить Стрелкова на 4 года 11 месяцев колонии РИА «Новости»

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Сторона обвинения в суде запросила приговорить бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам 11 месяцам по делу о призывах к экстремизму. Об этом РИА «Новости»сообщил адвокат Александр Молохов.

Слушания по делу Стрелкова начались 18 января в Московском городском суде в закрытом режиме.

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«В прениях сторон прокурор попросил судью назначить Стрелкову наказание в виде лишения свободы на 4 года 11 месяцев в колонии общего режима», — сказал Молохов.

Стрелкову предъявили обвинение к призывах к экстремистской деятельности в социальной сети Telegram, его задержали в июле 2023 года. Обвиняемый свою вину не признал.

В ноябре Стрелков сообщал о планах создать собственный предвыборный штаб для выдвижения кандидатуры на выборах президента в марте 2024 года.

Ранее он занимал пост министра обороны ДНР, в последнее время известен как публицист и блогер.