Прокуратура заявила о необходимости ужесточить надзор за скопинским маньяком

Прокуратура посчитала необходимым ужесточить административный надзор над Виктором Моховым, который известен как скопинский маньяк. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скопинского районного суда.

«Прокуратура направила апелляционное представление на решение Скопинского районного суда о частичном удовлетворении иска полиции, связанного с ужесточением административного надзора над Виктором Моховым», — сообщило агентство.

Суд ранее уже частично удовлетворил иск МО МВД «Скопинский» об ужесточении мер надзора в отношении Мохова. Для вышедшего на свободу увеличили количество обязательных посещений отдела полиции в два раза.

При этом суд не стал вводить ограничения на общение скопинского маньяка с журналистами и в Сети. Также ему не запрещено посещать бары и кафе.

Виктор Мохов в сентябре 2000 года похитил девушек 14 и 17 лет по дороге в Скопин. Он предложил подвезти их на машине, но в итоге бросил в бункер. Екатерина Мартынова и Елена Самохина провели в подземелье больше трех лет. Мужчина насиловал пленниц. Одна из пленниц родила ему двоих детей.

Мохова арестовали и приговорили его к 17 годам колонии. Он вышел на свободу в марте 2021 году. На него наложили ряд обязательств и ограничений. В частности, маньяк не может посещать и принимать участие в массовых мероприятиях. Ему запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, исключение — пребывание на работе.

Недавно Мартынова запустила проект помощи пострадавшим от сексуального насилия. Он получил название «Непобежденная». Специалисты будут оказывать психологическую и юридическую помощь пострадавшим.