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    14 мая 2021, 09:48

    Прокуратура заявила о необходимости ужесточить надзор за скопинским маньяком

    Наза Салех Захи

    Прокуратура посчитала необходимым ужесточить административный надзор над Виктором Моховым, который известен как скопинский маньяк. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скопинского районного суда.

    «Прокуратура направила апелляционное представление на решение Скопинского районного суда о частичном удовлетворении иска полиции, связанного с ужесточением административного надзора над Виктором Моховым», — сообщило агентство.

    Суд ранее уже частично удовлетворил иск МО МВД «Скопинский» об ужесточении мер надзора в отношении Мохова. Для вышедшего на свободу увеличили количество обязательных посещений отдела полиции в два раза.

    При этом суд не стал вводить ограничения на общение скопинского маньяка с журналистами и в Сети. Также ему не запрещено посещать бары и кафе.

    Виктор Мохов в сентябре 2000 года похитил девушек 14 и 17 лет по дороге в Скопин. Он предложил подвезти их на машине, но в итоге бросил в бункер. Екатерина Мартынова и Елена Самохина провели в подземелье больше трех лет. Мужчина насиловал пленниц. Одна из пленниц родила ему двоих детей.

    Мохова арестовали и приговорили его к 17 годам колонии. Он вышел на свободу в марте 2021 году. На него наложили ряд обязательств и ограничений. В частности, маньяк не может посещать и принимать участие в массовых мероприятиях. Ему запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, исключение — пребывание на работе.

    Недавно Мартынова запустила проект помощи пострадавшим от сексуального насилия. Он получил название «Непобежденная». Специалисты будут оказывать психологическую и юридическую помощь пострадавшим.