Прокуратура заявила о картельном сговоре почти 20% поставщиков лекарств

Доля поставщиков на российском лекарственном рынке, находящихся в картельном сговоре, достигает 20%. Такое заявление сделал первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

По его словам, подобная ситуация сложилась в Пермском крае, Удмуртии, Самарской, Новосибирской и других областях. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он уточнил, что подобные факты обнаружились в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях.

Буксман добавил, что картельные сговоры в фармацевтической области ведут к дополнительным расходам бюджетов, к сохранению наибольших цен на лекарства и рискам заключения антиконкурентных соглашений. Он подчеркнул, что надзорное ведомство уделяет особое внимание выявлению нарушений на российском фармацевтическом рынке.

Прошлой осенью во многих российских регионах зафиксировали нехватку различных лекарств. Эксперты объяснили эту ситуацию сбоями в работе системы маркировки, а также проблемами с госзакупками. Специалисты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ высказывали мнение, что лекарственные препараты дорожали из-за дефицита.