Криминал 16 марта 2023, 17:51 Прокуратура взяла на контроль расследование массового ДТП в Кашире Прокуратура Московской области проконтролирует расследование массового ДТП в Кашире

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Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств смертельного ДТП на 132-м километре Р-22 «Каспий» в Кашире. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, днем 16 марта водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двумя автомобилями.

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В результате аварии погибли пять человек, еще четыре поступили в больницы с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, пострадавших было шестеро.

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На место происшествия по поручения поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина выезжала исполняющая обязанности Каширского городского прокурора Наталья Фомина, добавили в ведомстве.

СМИ сообщали, что получивших травмы в аварии отвезли в больницы Подольска, Каширы и Ступина. Данных об их состоянии пока что нет.

Региональный Минтранс предупреждал о затруднении движения в месте ДТП.