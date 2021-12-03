Прокуратура в Якутии начала проверку по факту отравления 10 человек угарным газом

Прокуратура Якутии взяла на контроль проверку по факту отравления угарным газом 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«По поручению прокуратуры республики прокуратура Намского района организовала проверку по факту отравления угарным газом в ночь с 2 на 3 декабря 2021 года в селе Булус Намского района 10 человек, в том числе шести несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, все пострадавшие живут в одном частном доме. Во время отключения электроэнергии у них начал работать бензогенератор. Отравление угарным газом произошло в результате выхлопов от него.

Сейчас 10 человек находятся в больницах. По данным телеканала РЕН ТВ, шесть человек находятся в реанимации, среди них четыре ребенка.

Прокуратура во время проверки оценят причины и условия, которые привели к отравлению. Также ведомство даст оценку тому, насколько выполнялось законодательство об электроэнергетике. По результатам проверки последуют меры прокурорского реагирования.