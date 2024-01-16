Криминал 16 января 2024, 18:19 Прокуратура в четверг запросит наказание Стрелкову Прокурор 18 января запросит наказание Стрелкову за призыв к экстремизму РИА «Новости»

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Московский городской суд в четверг, 18 января, проведет прения стороны по рассмотрению дела бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), на них прокурор запросит наказание обвиняемому. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Александр Молохов.

«Во вторник завершилась стадия судебного следствия, в четверг состоится стадия прений», — сказал он.

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Слушания по делу Стрелкова проходят в закрытом режиме, делу присвоили гриф «секретно» из-за содержащихся в нем сведений о государственной тайне.

Бывшего министра обороны ДНР задержали 21 июля, Мещанский суд Москвы арестовал его в тот же день. Следствие предъявило Стрелкову обвинение в размещении постов в Telegram-канале с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Свою вину Стрелков не признал.

В ноябре он заявлял о намерении создать штаб для выдвижения на выборах президента в марте 2024 года.