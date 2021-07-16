Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве против ветеранов

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. Жертвами стали несколько пенсионеров, в числе которых ветераны Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. Обвинительное дело утвердили против местной жительницы, ее дочери и двух знакомых. Их обвиняют в мошенничестве и краже в крупном размере, совершенным в крупном размере организованной группой.

«После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые предлагали пожилым людям купить БАДы под видом лекарств. Чтобы продать товар, они связывались с пенсионерами по телефону и представлялись медиками или сотрудниками социальных служб. Пожилых людей пугали, что у них якобы выявили тяжелые болезни.

«После получения согласия на приобретение лекарств, к потерпевшим выезжал курьер, который осматривался в квартире и при обнаружении дополнительных денежных средств похищал их у пенсионера», — уточнили в ведомстве.

Преступники действовали с апреля по июнь 2020 года — за это время они обманули 13 пожилых людей. В их числе оказались ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Общий ущерб оценивается в 2,5 миллиона рублей.