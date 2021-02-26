Прокуратура утвердила обвинение мэру Томска Кляйну

Мэру Томска Ивану Кляйну предъявлено окончательное обвинение от прокуратуры. Это превышение полномочий и незаконное предпринимательство.

«Прокурор Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Томска Ивана Кляйна», — сказано в сообщении Генпрокуратуры РФ, которое процитировало РИА «Новости».

Уголовное дело направят на рассмотрение в Советский районный суд Томска.

Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на работе. В его отношении завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. На следующий день Кировский районный суд взял Кляйна под стражу, а 18 ноября отстранил от должности на время следствия. Арест продлен до 13 марта. Свою вину мэр Томска не признает.



Следствие же считает, что в 2015 году Кляйн в интересах дочери дал указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов.

Кроме того, градоначальник в 2016 году не дал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья. Эта территория примыкала к заводу ОА «Томское пиво», которым он лично и через доверенное лицо управлял, а также всячески покровительствовал компании. Поэтому Кляйну также предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности.