Прокуратура требует дать пять лет колонии блогеру, помочившемуся на портрет ветерана ВОВ

Государственное обвинение в лице представителя прокуратуры попросило Мосгорсуд дать пять лет колонии общего режима 19-летнему блогеру из Москвы, сообщает ФАН.

Также прокуратура требует на протяжении пяти лет запретить молодому человеку администрировать социальные сети и сайты.

Следствие полагает, что в ноябре блогер, проживающий в Московской области, осквернил плакат, посвященный ветерану Великой отечественной войне Антону Фролову. Мужчина помочился на мемориал, снял все на видео и затем разместил в Сети.

Отметим, что сам блогер ранее полностью раскаялся в содеянном, сказав, что «этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это», попросив суд его простить.

Против блогера завели уголовное дело по уголовной статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников отечества, совершенном публично.