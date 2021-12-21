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    21 декабря 2021, 16:37

    Прокуратура требует дать пять лет колонии блогеру, помочившемуся на портрет ветерана ВОВ

    Максим Зинкин

    Государственное обвинение в лице представителя прокуратуры попросило Мосгорсуд дать пять лет колонии общего режима 19-летнему блогеру из Москвы, сообщает ФАН.

    Прокуратура требует дать пять лет колонии блогеру, помочившемуся на портрет ветерана ВОВ

    Также прокуратура требует на протяжении пяти лет запретить молодому человеку администрировать социальные сети и сайты.

    Следствие полагает, что в ноябре блогер, проживающий в Московской области, осквернил плакат, посвященный ветерану Великой отечественной войне Антону Фролову. Мужчина помочился на мемориал, снял все на видео и затем разместил в Сети.

    Отметим, что сам блогер ранее полностью раскаялся в содеянном, сказав, что «этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это», попросив суд его простить.

    Против блогера завели уголовное дело по уголовной статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников отечества, совершенном публично.