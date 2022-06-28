Прокуратура Ставрополья обжалует приговор по делу о взятках на 65 млн рублей

Бывшего вице-премьера Ставропольского края и экс-заместителя министра строительства и архитектуры оправдали по статье о превышении должностных полномочий в рамках дела о взятках при строительстве больниц и легкоатлетического манежа. Прокуратура обжалует это решение суда, сообщили в пресс-службе.

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении чиновников. По версии следствия, бывший зампред правительства Ставропольского края с декабря 2017 года по июнь 2019 года лично и в сговоре с бывшим первым заместителем министра строительства и архитектуры получил взятки на сумму 65 миллионов рублей. Они помогли организациям, которые исполняли госконтракты на строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы, лечебно-диагностического корпуса краевого клинического кардиологического диспансера и лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого онкологического диспансера.

Кроме того, он дал незаконные указания первому замминистра архитектуры и строительства края о том, чтобы другой фигурант уголовного дела, замминистра строительства и архитектуры края, подписал заведомо подложные документы по вводу в эксплуатацию недостроенного легкоатлетического манежа. Подрядчик получил 19 миллионов рублей.

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Фигурантов дела оправдали по статье 286 УК РФ — о превышении должностных полномочий и подстрекательстве. Бывшего зампреда признали виновным в получении взятки, приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима со штрафом 150 миллионов рублей и запретом занимать руководящие должности на госслужбе в течение шести лет.

«Приговор суда первой инстанции будет обжалован в вышестоящий суд в связи с оправданием в части фигурантов уголовного дела. Кроме того, после поступления копии приговора в надзорное ведомство, он будет изучен в уголовно-судебном управлении прокуратуры края», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.