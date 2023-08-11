Криминал 11 августа 2023, 19:05 Прокуратура сообщила о снижении количества преступлений в Москве Число преступлений в Москве сократилось на 5,8% с января по июль 2023 года © Pixabay

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С января по июль 2023 года в столице совершили на 5,8% преступлений меньше, чем за тот же период год назад. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«За 7 месяцев 2023 года в Москве совершено 77 736 преступлений (-5,8%)», — говорится в сообщении.

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Больше всего их совершили в центре города — 9662. Однако этот показатель оказался ниже на 16,1%, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в двух административных округах — Северо-Восточном и Юго-Западном — количество преступлений увеличилось на 0,3% и 0,7% соответственно.

Ранее стало известно о том, что в Москве проведут профилактический рейд среди самокатчиков и велосипедистов.