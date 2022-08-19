Прокуратура Севастополя потребовала арестовать двоих мужчин, обвиняемых в ограблении храма

Прокуратура Нахимовского района Севастополя потребовала заключения двоих человек, которых заподозрили в ограблении Свято-Никольского храма. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

По версии следователей, преступление мужчины совершили с 14 по 15 августа 2022 года по предварительному сговору. Через окно они пробрались в помещение Свято-Никольского храма-памятника. Из здания они вынесли золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Нанесенный ущерб оценили в 1,1 миллиона рублей.

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил их к домашнему аресту на время разбирательств, однако прокуратура посчитала такую меру пресечения слишком мягкой. Представители ведомства потребовали заключить злоумышленников под стражу.