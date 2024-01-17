Криминал 17 января 2024, 12:01 Прокуратура проверит законность получения гражданства участником белгородской банды подростков Прокуратура проверит получение гражданства РФ подростком из белгородской банды РИА «Новости»

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Прокуратура Белгородской области проверит, законно ли получил российское гражданство один из подростков, задержанных за избиения людей в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре уточнили, что правоохранители установили личности шестерых подозреваемых, задержать пока удалось пятерых из них. По данным Следственного комитета России, одним из участников подростковой банды стал 17-летний уроженец Азербайджана.

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«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации», — указали в прокуратуре Белгородской области.

Полиция обратила внимание на нападения на жителей Белгорода во время мониторинга СМИ и соцсетей. В интернете появились видео, на которых группа молодых людей избивает и оскорбляет людей. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.