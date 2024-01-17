17 января 2024, 12:01
Прокуратура проверит законность получения гражданства участником белгородской банды подростков
Прокуратура проверит получение гражданства РФ подростком из белгородской банды
Прокуратура Белгородской области проверит, законно ли получил российское гражданство один из подростков, задержанных за избиения людей в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В прокуратуре уточнили, что правоохранители установили личности шестерых подозреваемых, задержать пока удалось пятерых из них. По данным Следственного комитета России, одним из участников подростковой банды стал 17-летний уроженец Азербайджана.
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«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации», — указали в прокуратуре Белгородской области.
Полиция обратила внимание на нападения на жителей Белгорода во время мониторинга СМИ и соцсетей. В интернете появились видео, на которых группа молодых людей избивает и оскорбляет людей. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
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