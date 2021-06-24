Прокуратура проверит сообщения об угрозах сбитому в Татарстане подростку

В Татарстане прокуратура Лаишевского района проверит информацию о поступающих угрозах подростку, на которого наехал сверстник на автомобиле в Боровом Матюшино. Об этом сообщила «ТНВ» пресс-служба ведомства.

В начале июня 13-летнего подростка сбил его сверстник в момент, когда сдавал назад. Школьник скрылся с места ДТП. У пострадавшего диагностировали ушибы и ссадины. Виновник ДТП сообщил правоохранительным органам, что наехал случайно, однако одна из основных версий — намеренный наезд.

Позже в социальных сетях появилось видео, где пострадавшему позвонили друзья водителя машины и пригрозили, что если к утру с заявлением вопрос не будет решен, то они «приедут к нему в гости».

Во вторник, 22 июня, компания из шести подростков в Бурятии попала в ДТП, в результате которой погибла одна девушка.

В апреле компания подростков, которым было по 14-15 лет, попала в ДТП в Новочеркасске. Машиной управлял школьник, по предварительным данным, он не справился с управлением. Автомобиль протаранил дерево. Пять человек погибли на месте. Шестого пострадавшего доставили в больницу, где он впал в кому. Врачам не удалось его спасти.