Прокуратура проверит смерть замерзшего в Дубне ребенка

Прокуратура организовала проверку по факту смерти ребенка в Дубне. Его тело обнаружили 28 декабря недалеко от поискового штаба.

Прокуратура проверит, исполнялись ли требования федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что тело 11-летнего мальчика нашли на улице Программистов в Дубне вечером 28 декабря. По предварительным данным, он замерз.

В социальных сетях появилась информация о том, что 27 декабря ребенок вышел из дома в Институтском районе Дубны и пропал.

По некоторым данным, он должен был поехать в школу на автобусе, но до учебного заведения так и не добрался. Он якобы вышел не на той остановке. Местные жители в соцсетях предполагают, что он мог испугаться, так как забыл проездной.

Также горожане рассказали, что ребенок учится в школе для детей с ограниченными возможностями, плохо говорит и не идет на контакт. В объявлении поисковой группы «ВКонтакте» говорилось, что он может нуждаться в медицинской помощи.