Основания домашнего ареста скопинского маньяка проверит прокуратура | 360°

Криминал 01 сентября 2022, 05:41 Поделиться Telegram

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Viber Основания домашнего ареста скопинского маньяка проверит прокуратура Прокуратура проверит основания домашнего ареста скопинского маньяка Мохова РИА «Новости»

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Рязанская прокуратура проверит основания назначения домашнего ареста Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ответ Генеральной прокуратуры по запросу вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Правозащитник направил обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой через суд изменить Мохову меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО.

Мельников отметил, что отбывший свой срок осужденный нарушает условия административного надзора, а также стал обвиняемым по делу об укрывательстве другого преступления. Поэтому он несет опасность для общества.

Новое уголовное дело против Виктора Мохова завели в начале августа. Следователи нашли в заброшенном доме в Скопинском районе тело мужчины. Подозреваемого установили. Предварительно выяснилось, что убийство произошло во время распития алкоголя в доме Мохова. Для того, чтобы скрыть убийство собутыльника, он помог подозреваемому оттащить тело.

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