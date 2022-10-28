Прокуратура проверит органы опеки из Омска из-за упущенного педофила | 360°

Криминал 28 октября 2022, 01:40 Прокуратура проверит органы опеки из Омска из-за упущенного педофила

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Прокуратура Омска проверят работу органов опеки в связи с тем, что на протяжении трех лет они не смогли выявить действия педофила. Злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера против собственных детей. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Омской области.

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Сотрудники прокуратуры взяли под свой контроль ведение уголовного дела. Кроме того, они планируют проверить работу органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, соцзащиты. Они планируют выдвинуть правовую оценку их действиям.