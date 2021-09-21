Прокуратура проверит обстоятельства гибели сахалинской школьницы

На Сахалине начали проверку после гибели девочки-подростка на стройке. Долинская городская прокуратура оценит работу органов системы профилактики, местной администрации и застройщика.

Специалистам надзорного органа предстоит выяснить, насколько полными были меры по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Проверят и то, что сделали власти Долинска и занимавшаяся стройкой компания для ограждения объекта.

Прокуратура контролирует и расследование уголовных дел, которые возбудили после смерти школьницы, в том числе о халатности чиновников администрации.

Девочка вместе со сверстниками, писали СМИ, проникла на стройку 20 сентября. Ребята планировали снять видео для социальных сетей. В ходе съемок 12-летняя школьница погибла.

Известно, что ребенок рос в неполной семье. Его воспитывал только отец. У девочки были определенные проблемы с поведением, но на учете у правоохранителей она не состояла.