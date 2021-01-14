Прокуратура проверит информацию о девочке, угрожавшей ножом одноклассникам

По информации журналистов, это случилось в Лесной Поляне в декабре минувшего года. Первоклассница пришла в учебное учреждение с большим тесаком. Ранее школьница уже якобы нападала с карандашом на мальчика, у которого позже диагностировали повреждение глаза.

Прокуратура оценит исполнение законов о защите прав детей, а также уровень профилактики правонарушений. Помимо прочего, проверку проведет администрация Кемерова.